Hakan Fidan'ın Endonezya ziyaretinin en önemli ekonomik başlıklarından birini ticaret hacmi oluşturuyor. Bakan Fidan’ın, Türkiye ile Endonezya arasındaki ikili ticaret hacminin 10 milyar dolar seviyesine çıkarılması hedefini vurgulaması bekleniyor. Bu doğrultuda altyapı ve enerji, Ulaştırma ve dijitalleşme, Yapay zeka ve yüksek teknoloji, Helal gıda sektörlerindeki ortaklıkların artırılması ele alınacak. Ayrıca iki ülke arasında savunma sanayii alanında yürütülen projelerin mevcut durumu ve geleceğe dönük iş birliği imkanları da değerlendirilecek.

GAZZE VE BÖLGESEL KRİZLER ÖNCELİKLİ GÜNDEM

Filistin konusunda yakın istişare içinde olan Türkiye ve Endonezya, adil ve kalıcı bir barışın tesisi için müşterek çalışmalarını sürdürecek. Bakan Fidan’ın görüşmelerde; İsrail’in Gazze’deki ateşkes ihlalleri, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki provokatif eylemleri ile Lübnan’daki işgal politikasını genişletmesine karşı uluslararası toplumu harekete geçirecek ortak gayretlerin önemini vurgulaması öngörülüyor.

KÜRESEL SİYASET VE ÇOK TARAFLI PLATFORMLAR MASADA

Ziyarette sadece ikili ilişkiler değil, küresel güvenliği ilgilendiren pek çok kritik dosya da açılacak. Bakan Fidan'ın Endonezya makamlarıyla şu konularda görüş alışverişinde bulunması bekleniyor:

İran ve Hürmüz Boğazı’ndaki son durum, Suriye ve Rusya-Ukrayna savaşı, Somali, Sudan ve Libya’daki gelişmeler, Asya-Pasifik bölgesindeki küresel ve bölgesel güvenlik riskleri.

Görüşmelerde iki ülkenin BM, G20, İİT, ASEAN, MIKTA ve D-8 gibi çok taraflı uluslararası platformlardaki dayanışması da ele alınacak.

Bakan Fidan, Endonezya’ya en son 11-12 Şubat 2025 tarihlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretine refakat ederek gitmişti.