Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 18 Mayıs’ta Berlin’de düzenlenecek Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması Üçüncü Toplantısı’na katılmak üzere Almanya’ya gidecek.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, toplantının Hakan Fidan ile Almanya Federal Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul’un eş başkanlığında Berlin’de gerçekleştirileceği belirtildi. Fidan’ın, Alman mevkidaşının daveti üzerine resmi bir ziyaret yapacağı ifade edildi.

Toplantı kapsamında; Türkiye-Almanya ilişkileri, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, güvenlik, savunma ve bölgesel gelişmelere ilişkin çalışma gruplarının bir araya gelmesi planlanıyor.

Görüşmelerde ayrıca ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ile uluslararası ve bölgesel konular ele alınacak, iş birliği imkanları değerlendirilecek.