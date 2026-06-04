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Bakan Fidan'ın, Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman tarafından kabul edilmesi ve mevkidaşı Khalilur Rahman ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor. Fidan'ın ayrıca, BM 81. Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen mevkidaşı Rahman'ı tebrik etmesi bekleniyor.

COX'S BAZAR'DAKİ MÜLTECİ KAMPLARINA ZİYARET

Bakan Fidan’ın programının en önemli duraklarından biri, Myanmar’daki iç savaştan kaçarak Bangladeş’e sığınan 1 milyondan fazla Arakanlı Müslüman'ın (Rohingya) yaşadığı Cox's Bazar şehri olacak.

Fidan, bölgede Türk kurumlarının yürüttüğü insani yardım çalışmalarını yerinde inceleyecek. Bu kapsamda:

TİKA, AFAD, Türk Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından yürütülen barınma, gıda, eğitim ve altyapı faaliyetleri denetlenecek.

Günde yaklaşık 1000 kişiye hizmet veren ve 30'u Türk olmak üzere toplam 85 personelin görev yaptığı Türkiye Sahra Hastanesi ziyaret edilecek.

TİCARET HEDEFİ: 2 MİLYAR DOLAR

Görüşmelerde, şubat ayında Bangladeş'te göreve başlayan yeni hükümetle yakalanan ikili ilişkilerdeki ivmenin korunması vurgulanacak. Ticaret, savunma sanayisi, enerji, eğitim, kültür, bilim ve sağlık alanlarındaki işbirlikleri masaya yatırılacak.

2025 yılı itibarıyla 1,35 milyar dolar olarak kayıtlara geçen ikili ticaret hacminin, kısa vadede 2 milyar dolara çıkarılmasına yönelik ortak irade yeniden teyit edilecek.

KÜRESEL VE BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ MESAJI

Bakan Fidan'ın temaslarında, Türkiye'nin Arakanlı Müslümanlar meselesini küresel gündemde tutma kararlılığını yinelemesi bekleniyor. Türkiye, krizin başından bu yana bölgeye 80 milyon doları aşan bir insani yardım desteği sağladı.

Ayrıca Güney Asya'nın istikrarı için stratejik öneme sahip olan Bangladeş ile BM, İslam İşbirliği Teşkilatı ve D8 gibi çok taraflı platformlardaki işbirliğinin altı çizilecek. Görüşmelerde Orta Doğu, İran ve Güney Asya’da yaşanan son kritik gelişmeler ile bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

TÜRKİYE-BANGLADEŞ İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM

Bangladeş'te 12 Şubat'ta yapılan seçimlerin ardından kurulan yeni hükümetle ilişkiler diplomatik düzeyde hız kazandı. 17 Şubat'taki yemin törenine Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci katılmış; Bangladeş Dışişleri Bakanı Rahman ise ilk yurt dışı ziyaretini 14 Mart'ta Türkiye'ye gerçekleştirerek Antalya Diplomasi Forumu'na katılmıştı.