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Kaynak: AA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan’ın başkenti Sofya'da diplomatik temaslarda bulundu. Bakan Fidan, bölge ülkelerini bir araya getiren önemli bir uluslararası organizasyon kapsamında Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

ZİRVE MARJINDA KRİTİK TEMAS

Dışişleri Bakanlığının resmî sosyal medya platformu üzerinden yapılan açıklamaya göre görüşme, Sofya'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi esnasında gerçekleşti.

Zirve marjında bir araya gelen Bakan Fidan ve Yunan mevkidaşı Yerapetritis, iki ülkeyi ilgilendiren güncel konuları ele aldı.