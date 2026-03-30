Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Türkiye’yi ziyaret edecek Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin Şeyh ile Ankara'da bir araya geleceği ikili görüşmede, iki devletli çözüme destek, Gazze’deki insani kriz, Batı Şeria’daki yerleşim faaliyetleri ve bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin Şeyh, yarın Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak.

Dışişleri Bakanı Fidan’ın, Filistin Devlet Başkanı Hüseyin Şeyh’le yapacağı görüşmelerde, Türkiye’nin, Filistin Devleti’ne ve Filistin halkının haklarının korunması ile iki devletli çözüm vizyonuna tam desteğini yinelemesi, Netanyahu hükümetinin, işgal altındaki Filistin topraklarındaki hukuk dışı eylem ve ilhak politikalarının iki devletli çözüme yönelik bölgesel ve uluslararası çabaları sekteye uğratmasına izin verilmeyeceğini

vurgulaması ve Gazze’deki insani krizin daha da derinleşmemesi için uluslararası toplumun sorumluluk üstlenmesinin önem taşıdığını belirtmesi bekleniyor.

Fidan'ın görüşmelerde, Barış Kurulu ve bağlı mekanizmalarının çalışmaları, sahadaki durum, izleyen süreçte atılabilecek adımlar hakkında istişarelerde bulunması, İsrail’in Barış Kurulu’nun faaliyetlerini akamete uğratmaya yönelik çabalarına dikkati çekmesi, Gazze’de toparlanma ve yeniden imar faaliyetlerinin bir an evvel başlatılması gerektiğini kaydetmesi, Batı Şeria’da şiddetlenen yasa dışı yerleşimci terörü ve artan yerleşim faaliyetlerinin engellenmesi için uluslararası toplumun somut adımlar atmasının gerekliliğine işaret etmesi öngörülüyor.

FİLİSTİN MESELESİ ÇÖZÜLMEDEN BÖLGEDE KALICI İSTİKRARIN TESİS EDİLEMEYECEĞİ GERÇEĞİNİN ALTINI ÇİZECEK

İsrail’in Doğu Kudüs’te, başta Mescid-i Aksa olmak üzere, kutsal mekanları ibadete kapatmasının kabul edilemez olduğunu ifade etmesi de beklenen Hakan Fidan'ın görüşmelerde ayrıca Filistin meselesi çözülmeden bölgede kalıcı istikrarın tesis edilemeyeceği gerçeğinin altını çizeceği, Filistin halkının karşılaştığı tarihi sınamalar karşısında Filistinliler arası uzlaşı sürecinin yeniden canlandırılmasının önemini vurgulayacağı belirtiliyor.

Görüşmelerde ayrıca Türkiye’nin, bölgede süren savaşın barışçıl yollarla bir an evvel sona erdirilmesi amacıyla bölge ülkeleriyle yürüttüğü çabalar ve temaslar hakkında bilgi paylaşacak Bakan Fidan'ın, İsrail’in Lübnan’a yönelik artan saldırıları ve işgal politikalarıyla bölgedeki istikrarsızlık alanını daha da genişletmeyi amaçladığına dikkati çekmesi bekleniyor.

Bakan Fidan, Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri ve FKÖ Başmüzakerecisi sıfatıyla, 19 Mart 2025 tarihinde Ankara’da görüşmüştü.