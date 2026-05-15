Dışişleri Bakan Yardımcısı H. Ali Özel, Rusya Federasyonu’nun Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin ile Ankara’da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik gündem maddeleri ve bölgesel istikrar konuları masaya yatırıldı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, kabulün içeriğine dair detaylar paylaşıldı. Görüşmede öne çıkan başlıklar şu şekilde sıralandı:

Konsolosluk İş Birliği: İki ülke arasındaki konsolosluk hizmetlerinin koordinasyonu.

Vize Süreçleri: Vize iş birliği konularında atılacak adımlar ve mevcut durum.

Bölgesel Gelişmeler: Çevre coğrafyalardaki güncel siyasi ve stratejik olaylar.

Bakanlık açıklamasında, "Bakan Yardımcımız H. Ali Özel, Rusya Federasyonu’nun Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin’i kabul etmiştir. Görüşmede, konsolosluk ve vize iş birliği dahil olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınmıştır," ifadelerine yer verildi.