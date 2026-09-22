Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, görüşmenin Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu marjında gerçekleştirildiği bildirildi.
NEW YORK’TA GÖRÜŞME
Bakanlığın paylaşımında, “Bakan Yardımcımız Büyükelçi Levent Gümrükçü, BM 81. Genel Kurulu marjında Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Ortaklıklardan Sorumlu İcra Direktör Yardımcısı Kitty van der Heijden ile New York’ta görüştü” ifadelerine yer verildi.
Görüşmenin içeriğine ilişkin paylaşımda ayrıca bir ayrıntı aktarılmadı.