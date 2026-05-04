Yeniçağ Gazetesi
04 Mayıs 2026 Pazartesi
İstanbul 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/6
Anasayfa Yaşam Dışı domates içi çikolata: Görenler inanamıyor

Dışı domates içi çikolata: Görenler inanamıyor

Dış görünüşüyle sıradan bir yeşil domatesi andırıyor… Ancak kabuğunu araladığınız anda sizi bambaşka bir sürpriz bekliyor. Çünkü bu ilginç meyvenin içi adeta çikolatalı puding gibi. Büyük ilgi gören bu sıra dışı meyve, artık Türkiye’de de yetiştirilmeye başlandı.

Cemile Kurel Derleyen: Cemile Kurel
Haberi Paylaş
Dışı domates içi çikolata: Görenler inanamıyor - Resim: 1

Meyve dünyasının en dikkat çekici keşiflerinden biri olarak öne çıkan Black Sapote, özellikle egzotik tatlara meraklı olanların ilgisini çekiyor. Ana vatanı Orta Amerika olan bu meyve, son yıllarda Türkiye’deki üreticilerin de radarına girmiş durumda. Onu bu kadar özel yapan şey ise dış görünümü ile iç yapısı arasındaki şaşırtıcı zıtlık.

1 6
Dışı domates içi çikolata: Görenler inanamıyor - Resim: 2

İlk bakışta ham bir domates gibi görünen bu meyve, olgunlaştığında tamamen değişiyor. İç kısmı koyu kahverengi, kremsi ve yoğun bir kıvama ulaşıyor. Tadı ise çikolatayı andıran aromasıyla, hafif vanilya dokunuşları içeriyor ve tatlı severlere doğal bir alternatif sunuyor.

2 6
Dışı domates içi çikolata: Görenler inanamıyor - Resim: 3

Nadir bulunması ve hassas yetiştirme süreci nedeniyle bu meyve oldukça değerli. Piyasada kilogram fiyatı 500 ila 750 TL arasında değişebiliyor. Özellikle gurme mutfaklarda ve sağlıklı beslenme trendlerinde sıkça tercih edilen bir ürün haline gelmiş durumda.

3 6
Dışı domates içi çikolata: Görenler inanamıyor - Resim: 4

Her ne kadar tropikal bir bitki olsa da, Türkiye’de uygun iklim koşullarına sahip bölgelerde yetiştirilebiliyor. Uzmanlara göre, don riskinin düşük olduğu ve nem oranının yüksek seyrettiği Akdeniz kıyıları bu meyve için ideal. Ayrıca saksıda yetiştirilebilen türleri sayesinde, artık ev ortamında bile üretimi mümkün.

4 6
Dışı domates içi çikolata: Görenler inanamıyor - Resim: 5

Tarımda alternatif arayan üreticiler için de önemli bir fırsat sunan bu meyve, doğru bakım sağlandığında oldukça verimli olabiliyor. Yüksek katma değerli bir ürün olması sayesinde, geleceğin dikkat çeken tarım yatırımları arasında gösteriliyor.

5 6
Dışı domates içi çikolata: Görenler inanamıyor - Resim: 6

Kısacası, doğa bu kez adeta dalında tatlı üretmenin yolunu bulmuş gibi görünüyor.

6 6
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro