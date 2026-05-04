Meyve dünyasının en dikkat çekici keşiflerinden biri olarak öne çıkan Black Sapote, özellikle egzotik tatlara meraklı olanların ilgisini çekiyor. Ana vatanı Orta Amerika olan bu meyve, son yıllarda Türkiye’deki üreticilerin de radarına girmiş durumda. Onu bu kadar özel yapan şey ise dış görünümü ile iç yapısı arasındaki şaşırtıcı zıtlık.
Dışı domates içi çikolata: Görenler inanamıyor
Dış görünüşüyle sıradan bir yeşil domatesi andırıyor… Ancak kabuğunu araladığınız anda sizi bambaşka bir sürpriz bekliyor. Çünkü bu ilginç meyvenin içi adeta çikolatalı puding gibi. Büyük ilgi gören bu sıra dışı meyve, artık Türkiye’de de yetiştirilmeye başlandı.Derleyen: Cemile Kurel
İlk bakışta ham bir domates gibi görünen bu meyve, olgunlaştığında tamamen değişiyor. İç kısmı koyu kahverengi, kremsi ve yoğun bir kıvama ulaşıyor. Tadı ise çikolatayı andıran aromasıyla, hafif vanilya dokunuşları içeriyor ve tatlı severlere doğal bir alternatif sunuyor.
Nadir bulunması ve hassas yetiştirme süreci nedeniyle bu meyve oldukça değerli. Piyasada kilogram fiyatı 500 ila 750 TL arasında değişebiliyor. Özellikle gurme mutfaklarda ve sağlıklı beslenme trendlerinde sıkça tercih edilen bir ürün haline gelmiş durumda.
Her ne kadar tropikal bir bitki olsa da, Türkiye’de uygun iklim koşullarına sahip bölgelerde yetiştirilebiliyor. Uzmanlara göre, don riskinin düşük olduğu ve nem oranının yüksek seyrettiği Akdeniz kıyıları bu meyve için ideal. Ayrıca saksıda yetiştirilebilen türleri sayesinde, artık ev ortamında bile üretimi mümkün.
Tarımda alternatif arayan üreticiler için de önemli bir fırsat sunan bu meyve, doğru bakım sağlandığında oldukça verimli olabiliyor. Yüksek katma değerli bir ürün olması sayesinde, geleceğin dikkat çeken tarım yatırımları arasında gösteriliyor.
Kısacası, doğa bu kez adeta dalında tatlı üretmenin yolunu bulmuş gibi görünüyor.