Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erişim engeli uygulanan popüler iletişim platformu Discord'un gerekli kriterleri karşıladığını belirterek, platformun kısa süre içinde yeniden erişime açılacağını açıkladı.

TGRT Haber ekranlarında Gürkan Hacır ve Fatih Atik'in sunduğu programa konuk olan Bakan Uraloğlu, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN TALEPLERİNİ KABUL ETTİ"

Discord'a yönelik erişim engeline ilişkin konuşan Uraloğlu, platformun Türkiye'nin talepleri doğrultusunda gerekli adımları attığını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin güvenlik ve içerik konularındaki hassasiyetlerinin Discord tarafından karşılandığını belirterek, "Discord, şu an kriterlerimizi karşılıyor. Özellikle içerik çıkarma noktasında artık Türkiye'nin istediği kriterlere gelmiş durumdalar" ifadelerini kullandı.

Programda yöneltilen "Tekrar açacak mısınız?" sorusunu da yanıtlayan Uraloğlu, sürecin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yürütüldüğünü vurguladı. Bakan Uraloğlu, "Bir müddet sonra açalım diye konuşuyoruz. Muhtemelen bir müddet sonra açacağız" dedi.