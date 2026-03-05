Bakanlar değişti, daha da değişecekmiş gibi görünüyor.

Mesela İçişleri Sayın Eski Bakanı iç huzuru…

Kadın cinayetlerini…

Gençlerin birbirlerine kin ve nefret duygularını acımadan ortaya koyarlarken…

Birbirlerini öldürebilecek kadar kendilerinden geçmelerini önleyebilmek için cansiperane çalıştılar da yoruldular mı acaba?

Yeni İçişler bakanı var olan olumsuzlukları asgariye indirebilir mi?

Bekleyelim görelim!

*

Ya eski Sayın Adalet Bakanı?

Ne yapabildi?

Türkiye de adaleti…

Adaleti sağlayacak olan ulusal ve uluslararası normlarda bir adalet sistemini ülke genelinde tesis edebildi mi?

Edemedi!

İstanbul Cumhuriyet Eski Başsavcısı, Yeni Adalet Bakanı, özlenen bir adalet sistemini tesis edebilecek mi?

Onu da bekleyip görmek gerek.

Ancak önceki icraatları göz önündeyken, Adalet Bakanlığı görevinde bekleneni vermesini beklemek nasıl olur bilmiyorum!

“Keşke iyi olsa” diyeceğim ya zor, sahiden de çok zormuş gibi geliyor bana.

*

Şimdi de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktarın da değişmesi bekleniyormuş.

Onlar değiştirilirse ne olur mesela?

Mesela, Milli Eğitim değişirse fabrika ayarlarına mı döner?

Cumhuriyet dönemi eğitiminden daha mı kaliteli eğitim tesis edilir?

Ne dersiniz, yapabilirler mi bunu?

Sayın Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanı olduğu günden bu yana milli eğitime değer kattı mı, ben bilmiyorum.

Gözden kaçırmış olabilir miyim acaba?

*

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı’nın yerine gelecek olan bakan onu aratmasa bari!

Hani gelen gideni aratırmış ya, onun için tereddütlüyüm.

Çünkü milletin hali ortada!

*

Bir de tek bir imza ile Türkiye’de dengeler değiştirilebiliyorsa…

İktidar dün söylediklerinin tam tersini büyük bir cesaretle bugün söyleyebiliyor ve rahatsızlık hissetmiyorsa…

Tek adama, memleketin genel gidişatı ile ilgili doğru bilgi aktarılmıyorsa -ki kuvvetle ihtimal öyle gibi- baştaki tek adam ne yapsın be kardeşim!

*

Belli ki yetişemiyor.

Belli ki iyice yoruldu.

Bu saatten sonra kabineyi tamamen yenilese bile değişen bir şey olur mu?

Benim umudum yok!

“Yanlış uygulama, farklı insanlarla da olsa doğru uygulamaya dönüşmez” çünkü.

Değiştirilmesi gereken insanlar değil, ‘Yanlış sistemin’ kendisidir.

Kaç senedir gördüğümüz tek adam rejimi bize uymadı, ne yapalım!

Kabul ettirilmek için zorlanıyor olması da bir sonuç vermiyor.

*

Çünkü zorlanmak insanı yoruyor, dinlenmeye ihtiyaç var!

Çünkü zorlanmak insanı yaşlandırıyor, dinlenmeye ihtiyaç var!

Zorlanmak insanı stres yapıyor, geriyor, dinlenmeye ihtiyacı var!

Bugünkü iktidar maalesef bu durumda.

Sistemi devam ettirmek için zorlanıyor…

Yoruluyor…

Yaşlanıyor…

Stres sahibi oluyor ve geriliyor.

Sanki bir çıkmazın içindeymiş gibi.

İçeriden bakıldığında nasıl görülüyor onu da bilmiyorum ama bence dışarıdan böyle görülüyor.

*

Çünkü gidişat gidişat değil!