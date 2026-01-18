Günün koşturmacası içinde karton bardaklarda tüketilen kahveler, modern yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelse de, bu bardakların iç yüzeyindeki gizli tehlike gün yüzüne çıktı.

Kağıt bardakların sızdırmazlığını sağlamak amacıyla iç kısma lamine edilen ince plastik tabakanın, yüksek sıcaklıktaki sıvılarla etkileşime girdiğinde parçalandığı tespit edildi.

SICAKLIK PLASTİK ÇÖZÜNMESİNİ TETİKLEDİ

Hindistan Teknoloji Enstitüsü (IIT) tarafından yürütülen ve küresel çapta yankı uyandıran bir çalışmada, kağıt bardaklardaki sıcak sıvıların yalnızca 15 dakika içinde yaklaşık 25 bin mikroplastik parçacığı içeceğe bıraktığı gözlemlendi. Ancak bu rakam sadece başlangıç seviyesini oluşturdu; zira parçacık boyutu küçüldükçe sayı geometrik olarak arttı.

Dr. Sudha Goel, araştırmanın detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Sıcak bir içeceği 15 dakika boyunca kağıt bardakta bekletmek, yaklaşık 10,2 milyar nano ölçekli plastik parçacığının tüketilmesine neden oldu. Bu parçacıklar, çıplak gözle görülmesi imkansız olan ancak biyolojik dokulara nüfuz edebilecek kadar küçük yapılardı" ifadelerini kullandı.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR

Konuyla ilgili görüşlerine başvurulan yabancı uzmanlar, bu durumun sadece bir kirlilik sorunu değil, aynı zamanda ciddi bir halk sağlığı krizi olduğunun altını çizdi.

Prof. Dr. Sherri Mason (Penn State Erie-Behrend College): "Plastik kirliliği sadece deniz kaplumbağalarının sorunu olmaktan çıktı. Mikroplastiklerin insan kanında ve plasentasında bulunduğuna dair kanıtlar mevcut. Kahve bardaklarından sızan bu maddeler, vücudun endokrin sistemini taklit ederek hormonal bozukluklara yol açtığını gösterdi"

Dr. Dick Vethaak (Vrije Universiteit Amsterdam): "Mikroplastiklerin bağırsak bariyerini aşarak doğrudan kan dolaşımına karışabildiğini gözlemledik. Bu durumun kronik inflamasyonu tetiklediği ve bağışıklık yanıtlarını zayıflattığı sonucuna vardık"

SEKTÖRDE "KAĞIT" YANILSAMASI

Pek çok tüketici, kağıt bardakların tamamen doğal olduğunu düşünse de, bu ürünlerin %5 ile %10 arasındaki kısmını polietilen adı verilen plastik türü oluşturdu.

Sıcak kahve, çay veya sıcak çikolata ile temas eden bu polimer tabaka, termal bozunmaya uğrayarak moleküler düzeyde ayrışma sergiledi.

Çevreci ambalaj çözümleri üzerinde çalışan uzmanlar, bu ürünlerin geri dönüşümünün de plastik katman nedeniyle imkansıza yakın olduğunu vurguladı.