Türkiye, Almanya ve Karadağ ortak yapımı, yönetmenliğini ve senaristliğini Ahmet Küçükkayalı’nın üstlendiği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Proje Geliştirme ve Yapım Desteği ile hayata geçirilen, 1980’li yılların Zonguldak’ından Almanya’nın madenlerine uzanan etkileyici bir göç hikâyesini anlatan ‘Dışarıdakiler: Bir Zamanlar Almanya’da’, vizyona girmeye hazırlanıyor.

28 Ağustos’ta Türkiye’de, ardından Avrupa’da gösterime girecek filmin galası, Taksim Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Salonu’nda yapıldı. Yönetmen Ahmet Küçükkayalı, “2025 yılında çekimlere başladık. Almanya ve Karadağ’da çekimlerimiz devam etti. Oyuncularla iyi bir çalışma sergiledik. İyi bir sonuç aldığımızı düşünüyorum. Seyircimizin de beğeneceğini umuyorum. Herkesi sinemalara bekliyoruz” dedi.

Rıfat karakterini canlandıran filmin başrol oyuncusu Mert Kılıç ise, “Umarım keyifle izleyeceğiniz bir film olur” sözleriyle duygularını dile getirirken filmde Ahu karakterini canlandıran oyuncu Bengisu Baykal da “Çok heyecanlıyız. Hepiniz çok keyif alırsınız umarım” ifadelerini kullandı.

Maral’dan sektöre ‘İmdat’ çağrısı

Maral, Cuma günü (21 Ağustos) müzikseverlerle buluşacak yeni şarkısı ‘İmdat’ı Etiler Zerafet’de düzenlediği özel buluşmada ilk kez paylaştı.

Yeni şarkısına oldukça güvendiğini söyleyen türkücü, özellikle otomobillerde çok dinleneceğini iddia ederken “Bu şarkının kendini dinletme özelliği var. Özellikle arabacı kardeşlerim; hepinizin arabasında bu şarkıyı duyacağımdan eminim” dedi.

Şarkının sosyal medyada da büyük ilgi göreceğine inandığını belirten Maral, iddiasını daha da ileri taşırken “Şarkının manası biraz global. Herkes kendi şehrinde sevdiğinin adını bir yerlere yazacak. Büyük ses getirecek, biliyorum. Bunları bir yere not alın. İki, bilemediniz üç hafta sonra tekrar masaya yatıralım” ifadelerini kullandı.

Yılın en çılgın yolculuğu başlıyor

2026’nın en iddialı filmlerinden biri olmaya hazırlanan ‘Milyonluk Hurdacı’ için start verildi.

Yapımcılığını Mehmet Salih Gök’ün, yapımını Marnel Pictures’ın, yönetmenliğini de Ercüment Çavluer’in üstlendiği filmin senaryosunda Şeyda Delibaşı’nın imzası bulunuyor. Komedi macera türündeki filmin başrolünde usta oyuncu Selahattin Taşdöğen ile yetenekli yıldızlar İnan Ulaş Torun ve Ahmet Kayakesen var. Selahattin Taşdöğen’in yıllardır ailesinden uzak yaşayan eski kaptan Hulusi karakterine hayat verdiği filmin güçlü oyuncu kadrosunda ayrıca Melis Gürhan, Suat Sungur, Orçun Kaptan, Gürcan Koç, Deniz Oral ve Naci Taşdöğen de yer alıyor.

Görüntü yönetmenliğini Çağrı Ömer Kurt’un üstlendiği ‘Milyonluk Hurdacı’, eğlenceli bir yol macerasını beyazperdeye taşıyacak. Bol sürprizli senaryosu, renkli karakterleri, aksiyonu ve mizahı bir araya getiren film, izleyiciyi hem güldürmeyi hem de duygulandırmayı hedefliyor.