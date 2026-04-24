Çoğu lokantada "Günün Çorbası", bir önceki günden kalan sebze ve etlerin yeniden harmanlanmasıdır. Akşam geç saatte sipariş edilen o çorbanın bütün gün ocakta beklediğini ve besin değerini kaybettiğini unutmayın.
Dışarıda yemek yiyenlere kritik uyarı: Menüde bunlardan uzak durun
Beslenme uzmanları ve eski restoran çalışanlarının uyarılarına göre, menülerde sıkça tercih edilen bazı yiyecekler hijyen ve tazelik açısından risk taşıyabiliyor. Uzmanlar, dışarıda yemek yerken bazı ürünlere karşı daha dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.Derleyen: Abdullah Kerzi
Masadaki "Bedava" İkramlara Dikkat!
O iştah açıcı ezme ve soslar büyük bir soru işareti. Eski çalışanların iddialarına göre; diğer masalardan dokunulmadan dönen soslar mutfakta birleştirilip yeni müşteriye sunulabiliyor. Hijyeninden emin olmadığınız yerlerde temkinli yaklaşın.
Kızartmanın Rengi Koyuysa Kaçın!
Karışık kızartmada asıl mesele sebze değil, kullanılan yağdır. Sürekli ısınıp soğuyan ve defalarca kullanılan yağlar sağlığınız için tam bir tehdit. Sebzelerin rengi koyuysa, o yağ veda vaktini çoktan geçmiştir.
Maliyeti düşürmek isteyen bazı işletmeler, azalan sos şişelerini birbirine boşaltır. Şişenin dibinde kalan bayat sosla yenisi karıştığında bakteri üretimi hızlanır. Kapağı kurumuş, yapış yapış olmuş şişeleri kullanmayın.
"Az Pişmiş" Hamburger Siparişi Vermeyin!
Biftekte az pişmiş bir tercih olabilir ancak kıyma için durum farklıdır. Kıyma işleminde et her türlü dış etkenle temas eder. Merkezine kadar iyice pişmeyen hamburger köftesindeki zararlı bakteriler hayatta kalmaya devam eder.
Garnitür Tuzağı: Gün Boyu Bekleyen Püreler
Ana yemeğin yanındaki püre veya pilavlar genellikle sabah büyük kazanlarda hazırlanır ve tüm gün bekletilir. Çoğu zaman tabağın en bayat kısmı burasıdır. Mümkünse yanına taze bir salata isteyin.
Bir restoran gereğinden fazla baharat kokuyorsa dikkat! Bu yoğun koku, bazen malzemelerin bayatlığını ve bozulmaya yüz tutmuş kokusunu gizlemek için kullanılan bir yöntem olabilir. Taze mutfak doğal kokar.