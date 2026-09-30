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İhracatın ağustos ayında yüzde 8,1 artarak 23 milyar 467 milyon dolara çıkarken, tablonun asıl kanayan yarası olan ithalat faturası oldu. İthalat hız kesmeden yüzde 10,5 fırlayarak tam 28 milyar 706 milyon dolara geldi.

Tablonun doğal sonucu olarak dış ticaret açığında yıllık yüzde 22,3 gibi devasa bir patlama yaşandı. Geçtiğimiz yılın aynı ayında 4 milyar 283 milyon dolar olan açık, göz göre göre 5 milyar 239 milyon dolara tırmandı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 83,5'ten yüzde 81,7'ye çakıldı.

8 AYLIK TABLO TAM BİR KARA DELİK

Sadece tek bir ay değil, yılın ilk sekiz aylık bilançosu da gidişatın vehametini ortaya koydu. Ocak-ağustos döneminde ihracat zar zor yüzde 4 artarken, ithalat yüzde 5,3 artışla 250 milyar 790 milyon dolara dayandı. Ülkenin 8 aylık dış ticaret açığı yüzde 9,3 büyüyerek 65 milyar 793 milyon dolar gibi korkunç bir boyuta ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 74,7 olan karşılama oranının yüzde 73,8'e gerilemesi dikkat çekti.

İthalattaki yüzde 9,6'lık sıçrama, ihracattaki cılız yüzde 2,7'lik artışı ezip geçiyor. Enerjisiz ve altınsız ticarette dahi 1 milyar 88 milyon dolar açık kaydetti.