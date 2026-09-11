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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ait Girişim Özelliklerine Göre Dış Ticaret İstatistikleri’ni yayımladı. Açıklanan veriler, Türkiye'nin ihracat ve ithalat yapısında büyük ölçekli şirketlerin ve sanayi sektörünün ağırlığını bir kez daha göz önüne serdi.

SAYICA MİKRO, HACİMCE BÜYÜKLER ÖNDE

İhracat yapan firmaların yüzde 74,2’sini 1-9 çalışanlı mikro ölçekli girişimler oluştursa da bu gruptakilerin toplam ihracattaki payı yüzde 18,3’te kaldı. 10-49 kişi çalıştıran küçük ölçekli firmalar yüzde 17,3, 50-249 çalışanlı orta ölçekli firmalar ise yüzde 18,3 pay aldı. Dış ticareti sırtlayan 250 ve üzeri çalışana sahip büyük ölçekli girişimler ise ihracatın yüzde 46,1’ini tek başına sağladı.

İthalat tarafında ise büyük firmaların domine edici etkisi daha net görüldü. İthalat yapan şirketlerin yalnızca yüzde 1,1’ini oluşturan büyük ölçekli girişimler, toplam ithalatın yüzde 59,4’ünü gerçekleştirdi. İthalatta mikro girişimler yüzde 10,7, küçük ölçekli firmalar yüzde 11,9, orta ölçekliler ise yüzde 18 pay aldı.

SEKTÖREL DAĞILIMDA SANAYİ LİDER

Girişimlerin ana faaliyet alanlarına bakıldığında, ihracatın yüzde 57,6’sı ve ithalatın yüzde 45,4’ü sanayi sektöründeki şirketlerce yapıldı. Ticaret sektöründeki firmaların ihracattaki payı yüzde 37,7, ithalattaki payı ise yüzde 37,8 oldu.

Sanayi sektörünün ihracatında büyük ölçekli firmalar yüzde 70,3 ile baskın rol oynarken; ticaret sektöründe ise yüzde 89’luk pay ile küçük ve orta ölçekli girişimlerin (KOBİ) hakimiyeti sürdü. İmalat sanayi ürünleri özelinde bakıldığında, toplam imalat ihracatının yüzde 59,5’ini sanayi, yüzde 36,3’ünü ticaret girişimleri üstlendi.

ANA PAZAR AVRUPA BİRLİĞİ

Sanayi sektöründeki girişimlerin en önemli adresi yine Avrupa Birliği oldu. Sanayiciler ihracatının yüzde 49,2’sini AB 27 ülkelerine, yüzde 14,3’ünü AB dışındaki Avrupa ülkelerine ve yüzde 10,9’unu Yakın ve Orta Doğu’ya yaptı. AB’ye yapılan toplam ihracat içinde sanayi firmalarının payı yüzde 66,3 olarak gerçekleşti.

İthalatta ise sanayi firmaları en çok ürünü yüzde 35,3 ile AB ülkelerinden, yüzde 25,9 ile Diğer Asya ülkelerinden tedarik etti.

İHRACATIN YARISI İLK 500 FİRMANIN ELİNDE

Dış ticaretteki yoğunlaşma rakamlara da yansıdı. Türkiye genelindeki toplam ihracatın yüzde 51’ini, ithalatın ise yüzde 64,8’ini en çok dış ticaret yapan ilk 500 girişim gerçekleştirdi. Tek başına ilk 5 dev ihracatçı şirket, toplam ihracatın yüzde 8,9’unu karşılarken, ilk 5 ithalatçı firma toplam ithalatın yüzde 13,8’ini yaptı.

İhracat yapan girişimlerin yüzde 39’u tek bir ülkeye satış yaparken, 20 ve üzeri ülkeye ihracat yapan yüzde 3,2’lik kesim, toplam ihracatın yüzde 57,4’ünü sağladı. İthalat tarafında ise firmaların yüzde 84,6’sı alışverişini tek bir ülkeden yaptı.