Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan 2026 yılı Nisan ayı geçici dış ticaret verileri açıklandı. Genel ticaret sistemine göre, Nisan ayında ihracat yüz güldürürken, ithalattaki fren dış ticaret açığının sert bir şekilde gerilemesini sağladı.

Nisan ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 artarak 25 milyar 408 milyon dolara fırladı. Buna karşılık ithalattaki artış yüzde 3,1 ile sınırlı kalarak 33 milyar 909 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

NİSAN AYINDA DIŞ TİCARET AÇIĞI NEFES ALDI

Nisan ayındaki güçlü ihracat performansı, kronik dış ticaret açığında ciddi bir toparlanmayı beraberinde getirdi. Nisan ayında dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,8 azalarak 12 milyar 112 milyon dolardan 8 milyar 500 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Nisan ayında yüzde 63,2 seviyesindeyken, 2026 Nisan ayında yüzde 74,9'a yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 90,5 gibi rekor bir seviyeye ulaştı. Bu gruptaki dış ticaret açığı ise sadece 2 milyar 486 milyon dolar oldu.

4 AYLIK TOPLAM VERİLER: İLK ÇEYREĞİN YÜKÜ DEVAM EDİYOR

Nisan ayındaki rekor artışa rağmen, yılın ilk 3 ayındaki ithalat baskısı nedeniyle Ocak-Nisan dönemini kapsayan 4 aylık toplam dengede açık henüz kapanmadı.

Ocak-Nisan döneminde ihracat yüzde 3,0 artışla 88 milyar 665 milyon dolara ulaştı. İthalat ise yüzde 4,3 artarak 125 milyar 803 milyon dolar oldu. Bu veriler ışığında, 4 aylık dış ticaret açığı yüzde 7,3 artışla 37 milyar 137 milyon dolara yükseldi. Dönemsel karşılama oranı ise hafif bir kayıpla yüzde 70,5'e geriledi.

ALMANYA VE ÇİN ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

Türkiye'nin dış ticarette en büyük partnerleri olan ülkeler bu ay da değişmedi. Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ülke 2 milyar 113 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya'yı sırasıyla ABD (1,59 milyar $), Birleşik Krallık (1,45 milyar $), İtalya (1,35 milyar $) ve İspanya (1,03 milyar $) takip etti. İlk 5 ülkenin toplam ihracattaki payı yüzde 29,7 oldu.

İthalatta ise 4 milyar 476 milyon dolarla Çin ilk sıradaki yerini korudu. Çin'in hemen ardından 4 milyar 425 milyon dolarla Rusya Federasyonu geldi. Bu iki ülkeyi Almanya, ABD ve İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam faturanın yüzde 42,6'sını oluşturdu.