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Kaynak: İHA

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Karaçulha Mahallesi'nde yaşayan Emre ve Rümeysa Kıl çiftinin 5 yaşındaki kızları Hatice Serra Kıl, iddiaya göre özel bir klinikte diş tedavisi gördü.

Tedavinin tamamlanmasının ardından ailesiyle birlikte evine dönen küçük kız, bir süre sonra fenalaştı. Kızlarının rahatsızlandığını fark eden anne ve baba, Hatice Serra'yı Özel Yücelen Hastanesi'ne götürdü.

DOKTORLARIN MÜDAHALESİ YETERLİ OLMADI

Hastanede tedavi altına alınan 5 yaşındaki Hatice Serra Kıl, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Küçük kızın anestezi sonrasında fenalaşarak hayatını kaybettiği iddia edilirken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hatice Serra'nın ani ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Küçük kızın cenazesi, Şehit Ali Yanatma Caddesi'ndeki evinin önünden alınarak Karaçulha Mezarlığı'na getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Hatice Serra Kıl, ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.