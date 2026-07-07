Diş implantı yaptıracaklar dikkat... Riski artıran neden ortaya çıktı

Aktaş, vücut kitle indeksi, diyabet, sigara kullanımı, ağız hijyeni ve diğer sistemik hastalıkların bir bütün olarak ele alınması gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"İmplant planlamasında kişiye özel yaklaşımı önem arz eder. Her hastanın risk profili farklıdır. Özellikle birden fazla risk faktörünün bir arada bulunduğu hastalarda düzenli kontrollerin aksatılmaması gerekiyor. İmplant çevresinde kanama veya şişlik gibi belirtilerin erken dönemde fark edilmesi, oluşabilecek kemik kaybının önüne geçilmesi açısından önem taşıyor.

Dental implantların uzun dönem başarısında düzenli bakım ve kontrollerin önemi büyüktür. Hastalarda bazen implant yapıldıktan sonra tedavinin tamamen sona erdiği düşüncesi oluşabiliyor. Oysa implantların da doğal dişler gibi düzenli bakıma ihtiyacı var. Günlük ağız hijyeninin sağlanması, diş hekimi kontrollerinin aksatılmaması ve implant çevresi dokuların belirli aralıklarla değerlendirilmesi gerekiyor. Özellikle risk grubundaki hastalarda takip, implant tedavisinin önemli bir parçasıdır."