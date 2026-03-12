Cumhurbaşkanı Kararı ile artık Türkiye dış borç ve net dış borç istatistikleri, uluslararası metodoloji ve Özel Veri Yayınlama Standartları formatıyla uyumlu olacak şekilde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanacak.

Ayrıca daha önce TCMB tarafından Türkiye'nin dış yükümlülüklerine ilişkin verilerin tek çatı altında, şeffaf ve bütüncül yaklaşımla kamuoyuna sunulması hedefiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan dış borç istatistiklerinin artık Banka tarafından yayımlanacağı açıklanmıştı.

Bu açıklamada Türkiye dış borç istatistiklerinin, 2025 yılı dördüncü çeyrek yayını ile 12 Mart'ta TCMB tarafından yayımlanmaya başlanacağı bilgisi yer almıştı.