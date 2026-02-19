Türkiye’nin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 oranında azalarak Kasım ayı itibarıyla 165,7 milyar dolar oldu.

1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku, 225,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Bankalar kaynaklı KVDB stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 oranında azalarak 72,5 milyar dolar olurken, Merkez Bankası yükümlülükleri yüzde 10,0 oranında azalarak 25 milyar dolar kaydedildi.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,8 oranında azalarak, 8,6 milyar dolar seviyesinde oldu. Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 2,6 oranında azalışla 19,0 milyar dolar şeklinde çıktı.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1,1 oranında artışla 21,2 milyar dolar olurken, TL cinsinden mevduatları yüzde 3,0 oranında artarak 23,7 milyar dolar oldu. Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,5 oranında artarak 68,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari kredi yükümlülükleri, yüzde 4,7 oranında artarak 62,5 milyar dolar oldu. Nakit kredi kaynaklı yükümlülükler yüzde 1,7 artarak 5,8 milyar dolar olarak kaydedildi.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, KVDB stokunun yüzde 35,0’ının ABD doları, yüzde 27,9’unun Euro, yüzde 22,7’sinin Türk lirası ve yüzde 14,4’inin diğer döviz cinslerinden kalan vadeye göre KVDB stokunda, yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’de yerleşik bankalardaki mevduat stoku 63,9 milyar dolara düştü. Ticari kredi yükümlülükleri ise 63,1 milyar dolara yükseldi.