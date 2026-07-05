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Kaynak: İHA

Karabağlar ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası mobilya ustası Şerif Osman, geçen yıl ekim ayında şiddetli diş ağrısı nedeniyle Gaziemir’de bulunan bir hastanenin acil servisine başvurdu. Osman’a burada kalçasından iğne yapıldı. Ancak iddiaya göre enjeksiyonun ardından sol bacağında şiddetli ağrı, yanma ve hareket kaybı başladı.

“İĞNEDEN SONRA AYAĞIM BOŞALDI”

Yaşadığı süreci anlatan Osman, iğnenin ardından ayağa kalktığı anda bacağının boşaldığını ve yere düştüğünü söyledi. Günler içinde bacağında şişlik ve yanma oluştuğunu belirten genç adam, aylarca yatağa bağımlı kaldığını ifade etti.

Osman, “Bir tane iğne için hayatım mahvoldu. Bir yıldır çalışamıyorum, çocuklarım perişan oldu. Borç içindeyim” sözleriyle yaşadığı mağduriyeti dile getirdi.

YANLIŞ UYGULAMA İDDİASI

Şikayetlerinin artması üzerine başka bir hastaneye başvurduğunu belirten Osman, burada yapılan tetkiklerde bacağındaki hasarın iğne uygulamasından kaynaklandığının kendisine söylendiğini öne sürdü.

Sağlık sorunları nedeniyle mesleğini icra edemeyen Osman, hastane ve işlemi yapan doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI

Osman’ın avukatı Ebru Bilgen, müvekkilinin olay sonrası savcılığa başvurduğunu ve sürecin takip edildiğini belirtti. Bilgen, ayrıca tazminat davası açılması için gerekli başvuruların yapıldığını ifade etti.

Genç adamın ailesinin geçimini sağlamakta zorlandığı ve olayın ardından ciddi mağduriyet yaşadığı belirtilirken, sürecin yargıya taşındığı bildirildi.