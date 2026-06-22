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Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Dirk Kuyt, İsmail Kartal'ın teknik ekibine katılmak üzere İstanbul'a geldi.

Hollandalı teknik adam, görev yaptığı FC Dordrecht'ten ayrılmasının ardından akşam saatlerinde Türkiye'ye ulaştı.

'GERİ DÖNMEK ÇOK GÜZEL'

İstanbul Havalimanı'nda kısa bir açıklama yapan Kuyt, Fenerbahçe'ye dönüşünden dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Sports Digitale'e konuşan 45 yaşındaki çalıştırıcı, "Burada olduğum için çok mutluyum. Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal ile yeniden çalışacağım. Bunun için sabırsızlanıyorum. Geri dönmek çok güzel." ifadelerini kullandı.

DORDRECHT'TEN AYRILDI

Kuyt, sabah saatlerinde FC Dordrecht'teki oyuncuları ve kulüp çalışanlarıyla vedalaştı.

Transfer sürecinin tamamlanabilmesi için Fenerbahçe'nin Hollanda ekibine tazminat ödeyeceği öğrenildi.

Taraflar arasındaki son detayların netleşmesinin ardından Kuyt'ın resmen sarı-lacivertli teknik ekibe katılması bekleniyor.

İSMAİL KARTAL'IN YARDIMCISI OLACAK

2012-2015 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve kulüpte Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Dirk Kuyt, bu kez teknik adam kimliğiyle yeni sezon Sarı Lacivertlilerin şampiyonluk hedefine katkıda bulunacak.