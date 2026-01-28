Diri diri insan yakılan ölüm adası ürkütüyor

Venedik Lagünü’nde yer alan Poveglia Adası, veba salgınları sırasında binlerce insanın diri diri yakıldığı ve ölüme terk edildiği dev bir toplu mezara dönüştü.

Arkeolojik çalışmalar ve uzman görüşleri, adanın toprak yapısının %50’sinin insan küllerinden oluştuğunu kanıtladı.

Venedik’in parıltılı kanallarının birkaç kilometre uzağında yer alan Poveglia Adası, Avrupa tarihinin en trajik ve ürpertici dönemlerinden birine tanıklık etti.

Orta Çağ’dan itibaren "kara ölüm" olarak adlandırılan veba salgınlarının merkezi haline gelen bu kara parçası, sadece bir karantina bölgesi değil, aynı zamanda dönüşü olmayan bir infaz noktası olarak kullanıldı.