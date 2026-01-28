Yeniçağ Gazetesi
28 Ocak 2026 Çarşamba
İstanbul 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Dünya Diri diri insan yakılan ölüm adası ürkütüyor

Diri diri insan yakılan ölüm adası ürkütüyor

Venedik Lagünü’nde veba kurbanlarının diri diri yakıldığı Poveglia Adası, yapılan toprak analizleriyle dev bir toplu mezar olduğunu kanıtladı. Uzmanlar, adanın mevcut kara parçasının yarısından fazlasının insan küllerinden oluştuğunu ve binlerce kişinin buraya ölüme terk edildiğini bildirdi.

Abdullah Kerzi Abdullah Kerzi
Haberi Paylaş
Diri diri insan yakılan ölüm adası ürkütüyor - Resim: 1

Venedik Lagünü’nde yer alan Poveglia Adası, veba salgınları sırasında binlerce insanın diri diri yakıldığı ve ölüme terk edildiği dev bir toplu mezara dönüştü.

Arkeolojik çalışmalar ve uzman görüşleri, adanın toprak yapısının %50’sinin insan küllerinden oluştuğunu kanıtladı.

Venedik’in parıltılı kanallarının birkaç kilometre uzağında yer alan Poveglia Adası, Avrupa tarihinin en trajik ve ürpertici dönemlerinden birine tanıklık etti.

Orta Çağ’dan itibaren "kara ölüm" olarak adlandırılan veba salgınlarının merkezi haline gelen bu kara parçası, sadece bir karantina bölgesi değil, aynı zamanda dönüşü olmayan bir infaz noktası olarak kullanıldı.

1 14
Diri diri insan yakılan ölüm adası ürkütüyor - Resim: 2

KÜLLERDEN DOĞAN TOPRAK

Bilimsel araştırmalar, adanın coğrafi yapısının yüzyıllar süren trajedilerle nasıl değiştiğini ortaya koydu.

2 14
Diri diri insan yakılan ölüm adası ürkütüyor - Resim: 3

Yapılan toprak analizleri, adadaki bitki örtüsünün altında yatan katmanların büyük bir kısmının yanmış insan kemikleri ve küllerinden meydana geldiğini doğruladı.

3 14
Diri diri insan yakılan ölüm adası ürkütüyor - Resim: 4

Dünya genelinde tıp tarihi üzerine çalışmalarıyla tanınan Dr. David Herlihy, salgın dönemindeki bu uygulamaların toplumsal bir panik sonucu ortaya çıktığını belirtti.

4 14
Diri diri insan yakılan ölüm adası ürkütüyor - Resim: 5

Herlihy, Poveglia gibi adaların, dönemin tıp dünyasında "kaçınılmaz bir feda bölgesi" olarak görüldüğünü ve bu durumun toplu histeriyi tetiklediğini ifade etti.

5 14
Diri diri insan yakılan ölüm adası ürkütüyor - Resim: 6

UZMAN GÖRÜŞLERİ: PSİKOLOJİK VE FİZİKSEL YIKIM

Sadece fiziksel hastalıklar değil, adanın 20. yüzyıldaki karanlık geçmişi de uzmanların odağında yer aldı.

6 14
Diri diri insan yakılan ölüm adası ürkütüyor - Resim: 7

1922 yılında adaya inşa edilen ve etik dışı deneylerle anılan akıl hastanesi, Poveglia’nın "lanetli" şöhretini perçinledi.

7 14
Diri diri insan yakılan ölüm adası ürkütüyor - Resim: 8

Klinik psikoloji ve tarihsel travmalar üzerine araştırmalar yapan Amerikalı uzman Dr. Linda Papadopoulos, bu tür izole alanların insan zihninde yarattığı tahribata dikkat çekti.

8 14
Diri diri insan yakılan ölüm adası ürkütüyor - Resim: 9

Papadopoulos, adanın geçmişindeki dehşetin, kolektif hafızada kalıcı bir korku mirası bıraktığını ve buranın bir "travma sahası" olarak literatüre geçtiğini vurguladı.

9 14
Diri diri insan yakılan ölüm adası ürkütüyor - Resim: 10

ARKEOLOJİK VERİLER VE SESSİZLİĞİN SESİ

Adada yapılan kazı çalışmalarında, toplu mezarlarda üst üste yığılmış binlerce iskelet kalıntısına rastlandı.

10 14
Diri diri insan yakılan ölüm adası ürkütüyor - Resim: 11

Antropoloji uzmanı Prof. Dr. Sharon DeWitte, bu kalıntılar üzerinde yaptığı incelemelerde, kurbanların çoğunun henüz hayattayken adaya getirildiğini ve sosyal izolasyonun en vahşi biçimine maruz bırakıldığını kaydetti.

11 14
Diri diri insan yakılan ölüm adası ürkütüyor - Resim: 12

Poveglia Adası, günümüzde girişin yasak olduğu ve İtalyan hükümeti tarafından sıkı korunan bir bölge olmaya devam ediyor.

12 14
Diri diri insan yakılan ölüm adası ürkütüyor - Resim: 13

Tarihçiler, adanın her karışında yatan bu trajik kalıntıların, Avrupa’nın salgınlarla imtihanının en somut ve en korkunç kanıtı olduğunu dile getirdi.

13 14
Diri diri insan yakılan ölüm adası ürkütüyor - Resim: 14
14 14
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro