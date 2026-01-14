Türk Dil Kurumu’nun yazım kurallarına göre doğru kullanım belli oldu. İşte, direkt mi, direkt mi? TDK’ya göre nasıl yazılır?

Günlük konuşmalarda ve dijital içeriklerde sıkça karşılaşılan yazım yanlışları, özellikle internet kullanıcılarının kafasını karıştırıyor. Bunların başında ise “direkt” kelimesinin doğru yazımı geliyor. Sosyal medya paylaşımlarından haber metinlerine kadar pek çok alanda kullanılan “direkt” ifadesi, Türkçede yaygın bir hataya dönüşmüş durumda. Türk Dil Kurumu (TDK) bu konuda açık ve net bir kural ortaya koyuyor.

DİREKT NASIL YAZILIR?

TDK’ya göre kelimenin doğru yazımı “direkt” şeklindedir. “Direkt” kullanımı Türkçede yer almayan, argo ve hatalı bir kullanımdır. “Direkt” kelimesi Türkçeye yabancı dillerden geçmiş olup sözlükte yer alan doğru biçimiyle kullanılmalıdır.