Direksiyonda uyudu karakolun duvarına çarptı: Kaza sonrası kaçtığı adreste yakalandı

Kazayla ilgili çalışma başlatan Akıncılar Polis Merkezi Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kazanın ardından bir sokakta gizlenen Muhammet Ö.’nün, cep telefonuyla yanına çağırdığı akrabasının arabasına binerek kaçtığı anlaşıldı. Akrabasının evinde saklandığı belirlenen Muhammet Ö., polisin adrese yaptığı baskında gözaltına alındı. Muhammet Ö.’nün, önceki gece sevgilisiyle tartıştığı için uykusuz kaldığı ortaya çıktı.