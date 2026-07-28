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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Y.M. yönetimindeki otomobil, Düzmeşe-Osmaneli kara yolunda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu ve takla attı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı sürücü, daha sonra ambulansla Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada yaralanan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.