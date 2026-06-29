Bilecik / Serhat Kaya/ Yeniçağ
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan motosikletin tarlaya savrulması sonucu sürücü yaralandı.
Kaza, Söğüt-Eskişehir karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Söğüt istikametinden Eskişehir yönüne seyir halinde olan 11 AC* 30* plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki tarlaya savruldu.
Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Söğüt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.