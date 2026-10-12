Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı adliye binası karşı tarafında 44PK 846 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı. Otomobil buradaki demir korkulukları devirdikten sonra durdu. Gerçekleşen kazada ölen yada yaralanan olmazken otomobilde hasar meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine gelen trafik polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından araç yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Direksiyon hakimiyetini kaybetti refüje çıktı
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Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı adliye binası karşı tarafında 44PK 846 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı. Otomobil buradaki demir korkulukları devirdikten sonra durdu. Gerçekleşen kazada ölen yada yaralanan olmazken otomobilde hasar meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine gelen trafik polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından araç yoldan kaldırıldı.
Adıyaman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıktı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı adliye binası karşı tarafında 44PK 846 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı. Otomobil buradaki demir korkulukları devirdikten sonra durdu. Gerçekleşen kazada ölen yada yaralanan olmazken otomobilde hasar meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine gelen trafik polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından araç yoldan kaldırıldı.
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