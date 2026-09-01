Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Kaza, merkez Sur ilçesine bağlı Çarıklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobilin sürücüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle aracın kontrolünü yitirdi.

Kontrolden çıkan otomobil, takla atarak durabildi. Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan sürücüye olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ardından yaralı sürücü tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.

Kazanın ardından polis ekipleri, olayın meydana geliş nedenini belirlemek için çalışma başlattı.