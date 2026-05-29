Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza, Alaca-Yozgat kara yolu üzerindeki Sincan köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.E. yönetimindeki 50 ABF 652 plakalı Fiat marka otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki bariyerlere çarparak kaza yaptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, araçta bulunan yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Kazada yaralanan sürücü B.E. ile araçta yolcu olarak bulunan A.C.K., ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığını bildirdi.