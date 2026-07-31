Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaralanırken kendi imkanları ile hastaneye gitti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Bozüyük ilçesine bağlı Mezitler mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet sürücüsü E.Ş., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu düşerek yaralandı.

Kaza sonrası kendi imkânlarıyla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne giden yaralı sürücünün yapılan kontrollerinde sağ kaval kemiğinde kırık olduğu belirlendi.

E.Ş.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.