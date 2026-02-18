

Aksaray / Mahmut Şen / Yeniçağ



Kaza, Tacin Mahallesi Örnek Sanayi Sitesi 96 Yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan 14 plakalı otomobilin sürücüsü A.T. (21), henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce kaldırıma çarptı, ardından takla attı.



Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu konumunda bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Takla atan otomobil, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılırken, kazada otomobil sürücüsü ve yanında yolcu konumunda bulunan 1 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.