Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil şarampole uçarken, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, otomobil Söğüt istikametinden Çaltı köyü yönüne seyir halindeki otomobil sürücüsü Egemen K. kaygan yol nedeniyle bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu.

Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü Egemen K. ile araçta yolcu olarak bulunan Cemal G. ve Emre F. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.