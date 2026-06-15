Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik'in Söğüt İlçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgilere göre; 11 AC* 81* plakalı motosiklet sürücüsü M.U.T. Çaltı barajından çaltı köyü istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile meydana gelen trafik kazasında M.U.T yaralandı.
Yaralanan motosiklet sürücüsü ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Söğüt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.