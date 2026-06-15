Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

‎

‎Bilecik'in Söğüt İlçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü yaralandı.

‎

‎Alınan bilgilere göre; 11 AC* 81* plakalı motosiklet sürücüsü M.U.T. Çaltı barajından çaltı köyü istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile meydana gelen trafik kazasında M.U.T yaralandı.

‎

‎Yaralanan motosiklet sürücüsü ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Söğüt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

‎

‎Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.