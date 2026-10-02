Adana’da sürücüsünün yolcularla konuştuğu minibüs önündeki dolmuşa çarptı. Bazı yolcuların hafif yaralandığı kaza, araç kamerasına yansıdı.
Direksiyon başında muhabbet kazayı getirdi: Adana’da can pazarı
Adana’da bir minibüs sürücüsü seyir halinde giderken yolcularla konuştuğu için direksiyon hakimiyetini kaybedip önde bulunan dolmuşa çarptı. Çarpma anında minibüste bulunan yolcular savruldu. Can pazarının yaşandığı kaza anbean yansıdı.Kaynak: DHA
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Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi Karataş Bulvarı’nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen şoförün yolcularla konuştuğu sırada kullandığı minibüs, önünde duraklayan dolmuşa çarptı. Kazada, savrulan bazı yolcular hafif yaralandı.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza anı araç kamerasına yansıdı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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