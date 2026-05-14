İstanbul’un Kağıthane ilçesi Çeliktepe Mahallesi’nde 31 Ekim Cuma günü saat 13.00 sıralarında iddiaya göre Erdoğan B. yönetimindeki otomobilin sürücüsü, seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı araç, yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, önünde park halinde bulunan başka bir araca daha vurdu.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan sürücü Erdoğan B., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından bilinci açık şekilde Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin hızla ilerlediği ve park halindeki araçlara çarptığı anlar yer aldı.