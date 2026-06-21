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Kaynak: İHA

Karaman'da gece saatlerinde meydana gelen olayda, yakıt tankeri sürücüsü direksiyon başında fenalaşarak hayatını kaybetti. Olay, merkeze bağlı Ağılönü köyü yolunda yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Nazım Akkaya yönetimindeki yakıt tankeri seyir halindeyken sürücü aniden rahatsızlandı. Durumu fark eden Akkaya, aracı durdurarak yol üzerinde beklemeye başladı.

Yol ortasında duran tankeri ve direksiyon başında hareketsiz halde bulunan sürücüyü gören diğer vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 55 yaşındaki Nazım Akkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Akkaya'nın cenazesi otopsi işlemleri için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlk değerlendirmelere göre sürücünün kalp krizi sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği belirtilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.