4 çocuk annesi Sema Can tekstil sektöründeki iş yerini iflastan sonra kapatmasının ardından babası ve ağabeyinden esinlenerek, TIR şoförü oldu.

Can, yaklaşık 5 yıldır uluslararası taşımacılık yapıyor. Pembe renkteki TIR'ı ile Avrupa’nın birçok ülkesine yük taşıyor. Eşinden ayrıldıktan sonra çocuklarıyla yaşayan Can, "Bana göre çok değerli ve çok kıymetli bir meslek. Cesareti olan, kendine inanan, öz güveni olan, benim gibi 4 çocukla hem anne hem baba olup bir şeylere yetişmeye çalışan bütün kadınlar bence yapabilir. O gücü kendinde bulan bütün kadınlarımız yapabilir diye düşünüyorum" diye konuştu.

ÇOCUKLARI DA DESTEKLEDİ

Denizli'de yaşayan Sema Can 2,5 ayda bir gördüğü çocuklarının da kendisini desteklediğini söylüyor. Can "Çocuklarım 'Anne evet yapabilirsin, arkandayız. Özlem olacak, annesiz kalacağız, evde olmayacaksın ama biz senin arkandayız. Bu senin bir hayalinse ya da hedefinse biz senin arkandayız' diyerek desteklerini de aldım" diye konuştu.

AVRUPA'YA ÇALIŞIYOR

Sema Can,şunları söyledi: "Normalde evim Denizli’de ama bana göre ben gurbetçi sayılıyorum. Çünkü biz Avrupa’ya çalıştığımız için genelde yüklerimiz İstanbul’dan oluyor. İstanbul’dan Avrupa’ya çalışıyoruz. Eve gitme şansımız da maalesef ki 2- 2,5 ayı buluyor."

'ERKEKLER KADAR HIRÇIN DEĞİLLER'

TIR şoförü Ahmet Tiroz, "Kadınların TIR şoförlüğünü yapmasını mükemmel buluyorum. Mesleklerini güzel bir şekilde yapıyorlar. Erkekler kadar en azından hırçın değiller. Kurallara daha saygılılar, daha hoşgörülü. Bu meslekte olmaları onlar için avantaj, bizim için dezavantaj ama destekliyoruz" dedi.