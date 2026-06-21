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Kaynak: ANKA

Hindistan’ın Ankara Büyükelçiliği, 12’nci Uluslararası Yoga Günü kapsamında büyükelçilik bahçesinde düzenlediği etkinlikte yoga sevenleri bir araya getirdi.

Bu yıl "Sağlıklı Yaşlanma İçin Yoga" temasıyla gerçekleştirilen etkinlik halka açık şekilde diplomatlar ve Hindistan toplumu üyelerinin de katılımıyla gerçekleşti.

Etkinliğin açılışında konuşan Hindistan’ın Türkiye Büyükelçisi Muktesh K. Pardeshi, yoganın sağlıklı yaşam için küresel bir harekete dönüştüğünü belirterek, "Yoga beden, zihin ve doğa arasında uyum sağlar. Stresli dönemlerde insanların sakin, huzurlu ve düşünceli kalmasına yardımcı olur" dedi.

HİNT MUTFAĞINDAN LEZZETLER SERVİS EDİLDİ

Görev suresinin sonuna yaklaşan Pardeshi, "Yoga; anneler, hamile kadınlar ve yaşlılar dahil herkes için uygundur. Yoga yapmak için yaş sınırı yoktur" ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamındaki yoga seansını Hindistan Kültürel İlişkiler Konseyi’nin (ICCR) Hindistan Kültürü Öğretmeni Sushil Nagar yönetti. Ankara’daki Hindistan Büyükelçiliği bünyesinde de yoga eğitmeni olarak görev yapan Nagar, geçen yıl başladığı görevi boyunca İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde yoga seansları ve atölyeler düzenliyor.

Hindistan Büyükelçiliği’nin bahçesinde düzenlenen yoga seansi, sertifikalı eğitmenler Sai Krishna, Bahar Demirtola ve Ali Gürata’nın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik sonunda düzenlenen Yoga Fotoğraf Yarışması ile Yoga Asana Şampiyonası’nda dereceye giren katılımcılara ödülleri Pardeshi tarafından verildi.

Etkinlik sonrasında katılımcılara Hint mutfağından lezzetler servis edildi.