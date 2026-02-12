Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çok sayıda iş yerinin kurşunlanması ve haraç olaylarının faili olarak aranan “Casperlar” suç örgütünün önde gelen isimlerinden, “Emmi” kod adlı Mehmet Kurtoğlu’nun 1 Şubat’ta yasa dışı yollarla Türkiye’den kaçtığı belirlendi.

Romanya’da yakalanan Kurtoğlu, 9 Şubat’ta Türkiye’ye teslim edilerek tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Kurtoğlu’nun kaçışına yardım eden organizatörlerin tespiti amacıyla “göçmen kaçakçılığı” suçundan soruşturma başlattı.

Kamera kayıtları ve analiz çalışmaları sonucunda, Kurtoğlu’nun konakladığı adresten alınarak hudut kapısına götürüldüğü ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu’na ait diplomatik plakalı araçla yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.

6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele, Asayiş ve İstihbarat şube ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında, Kurtoğlu’nun kaçmasına yardım ettikleri belirlenen A.Ç., B.B.Ç., F.O., M.G., C.Ö. ve A.Y.F. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.