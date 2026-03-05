

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda “Diplomasinin Kodları: Bir Büyükelçinin Kariyer Notları” konulu seminer gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kurban ve Genel Sekreter Muhammet Büyük de katılım sağladı.

Konferansta Büyükelçi İsmet Korukoğlu, Kıbrıs’ın tarihi süreci, bağımsızlık mücadelesi ve devletin kuruluş aşamalarına dair önemli bilgiler paylaştı. KKTC’nin diplomatik alanda attığı stratejik adımları ve uluslararası ilişkilerdeki güncel durumunu aktaran Korukoğlu, adadaki Türk varlığının tarihsel derinliğine vurgu yaptı. Diplomasi mesleğinin inceliklerini gençlerle paylaşan Korukoğlu, büyükelçilik ve hariciye kariyeri hedefleyen öğrencilere yol gösterecek tavsiyelerde bulundu. Başarılı bir diplomatın sahip olması gereken donanımlar, dil bilmenin önemi ve stratejik düşünme becerisi üzerine tecrübelerini aktardı.

Etkinliğin son bölümünde gerçekleştirilen soru-cevap kısmında öğrenciler, Büyükelçi Korukoğlu’na merak ettikleri konuları sorma fırsatı buldu. Samimi bir atmosferde geçen interaktif bölümün ardından, günün anısına hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile program sona erdi.