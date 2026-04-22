AVRUPA BORSALARI SAVAŞ VE DİPLOMASİ KISKACINDA: YÖN YUKARI!

Küresel piyasalar ABD/İsrail-İran gerilimindeki belirsizliklerle çalkalanırken, Avrupa’nın genelinde uzlaşı umutları fiyatlamalara pozitif yansıdı. İngiltere pazarı dışındaki majör endeksler, diplomasiye açılan kapıların etkisiyle güne artıda devam ediyor.

WASHİNGTON-TAHRAN HATTINDA MESAJ TRAFİĞİ

Yatırımcıların odağında, ABD ile İran arasındaki müzakere sürecine dair çelişkili haberler yer alıyor. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in Pakistan ziyaretinin ertelendiği iddiaları ve Tahran'ın heyet göndermeme kararı tansiyonu yükseltse de, Başkan Trump’ın ateşkesi uzatma hamlesi piyasalar tarafından bir "nefes alma alanı" olarak yorumlandı.

ENDEKSLERDE SON DURUM: İNGİLTERE HARİÇ YEŞİL!

Günün ilk saatleri itibarıyla Avrupa piyasalarında tablo şu şekilde:

Stoxx Europe 600: %0,3 yükselişle 617,7 puana ulaştı.

DAX 40 (Almanya): Güçlü bir seyirle %0,3 değer kazanarak 24.365 puana çıktı.

FTSE 100 (İngiltere): Ana gruptan ayrışarak %0,1’lik sınırlı bir kayıpla 10.494 puana geriledi.

Fransa, İtalya ve İspanya: Endeksler %0,1 ile %0,3 arasında değişen primlerle işlem görüyor.

LUFTHANSA’DAN ENERJİ KRİZİ DARBESİ: 20 BİN UÇUŞ İPTAL

Kurumsal tarafta ise Alman devinden gelen haber piyasaları sarstı. Lufthansa, tırmanan jet yakıtı maliyetlerini gerekçe göstererek Ekim ayına kadar planladığı 20 bin kısa mesafeli uçuşunu programdan çıkardı. Bu gelişme, savaşın sivil havacılık ve enerji maliyetleri üzerindeki doğrudan etkisini bir kez daha tescilledi.

GÖZLER LAGARDE VE VERİ AKIŞINDA

Analistler, günün geri kalanında sadece Orta Doğu’dan gelecek sıcak haberlerin değil, aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın yapacağı açıklamaların da piyasa rotasını belirleyeceğini öngörüyor.