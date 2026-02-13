İlk olarak ABD merkezli AACSB’ye yapılan resmi başvurunun ardından, bu kez Avrupa merkezli bir başka akreditasyon kuruluşu olan AQAS’a da şikâyet iletildi. Başvuruda, diploma iptali kararının akademik etik, tarafsızlık ve kurumsal güvenilirlik ilkeleriyle bağdaşmadığı savunuldu.

AVRUPA’DAN DA İNCELEME TALEBİ

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz’ın aktardığı bilgilere göre, AQAS’a yapılan başvuru şu anda ön değerlendirme aşamasında bulunuyor. Başvuruyu yapan akademisyenler, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin uluslararası güvenilirliğinin ciddi zarar görebileceğini öne sürüyor.

Saymaz’ın aktardığına göre, hem AACSB hem de AQAS tarafından olası bir olumsuz karar alınması durumunda, üniversitenin özellikle işletme alanındaki uluslararası saygınlığının önemli ölçüde zedelenmesi gündeme gelebilir.

SÜRECİ GÖNÜLLÜ AKADEMİSYENLER TAKİP EDİYOR

Akreditasyon başvurularının takibi, ABD’de kurulan 19 Mart Platformu bünyesindeki gönüllü akademisyenler tarafından yürütülüyor. Platformun, İmamoğlu hakkında başlatılan 19 Mart sürecinin ardından ABD’deki akademisyenler tarafından oluşturulduğu ve konunun Amerikan kamuoyunda da tartışmaya açıldığı ifade ediliyor.

AKREDİTASYON 2028’E KADAR GEÇERLİ

Almanya merkezli AQAS’ın verilerine göre, Türkiye’den yaklaşık 80 fakülte veya program bu kuruluş tarafından akredite edilmiş durumda. İstanbul Üniversitesi’nden ise 11 fakülte ve program AQAS akreditasyonuna sahip. İşletme Fakültesi’nin mevcut akreditasyon süresi 2028 yılında sona erecek.

Uzmanlar, diploma iptali sürecinin uluslararası akreditasyon kuruluşları nezdinde hukuki değil, etik ve akademik yönleriyle ele alındığını ve sürecin üniversiteler açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguluyor.