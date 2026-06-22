Yeni yılın bitmesinin ardından bu yıl ki okul ücretleri ise merak ediliyor. Elit olarak anılan okulların maliyeti ise dudak uçuklatıyor.

Sözcü’den Sultan Uçar'ın haberine göre; Amerikan Robert Kolej, 1 milyon 728 bin 900 TL olan hazırlık sınıfı öğrenim ücretini 2026-27 yılı kayıtlarında 2 milyon 619 bin TL’ye getirdi. 7 gün yatılı yemek ücreti 859 bin TL bu fiyata eklenince okumanın bedeli 3 milyon 478 bin TL’ye ulaşıyor. Zam yapılmasa 5 yıllık eğitim maliyeti 17 milyon 390 bin TL hesaplanmış olacak.

Açlık sınırının 35 bin TL olduğu ortamda 28 bin 75 TL asgari ücretle çalışan birinin bu maliyetleri karşılaması için 621 aylık alması gerekiyor. İstanbul’da British İnternational School yeni dönem ücretini ise dolar üzerinden paylaştı.

YEMEK VE RANZA İÇİN AYDA 66 BİN TL

İstanbul’da British İnternational School yeni dönem ücretini ise dolar üzerinden paylaştı. Yeni dönem kayıt için sadece yabancı öğrenci kabul eden okul, yıllık 59 bin 250 dolar istiyor. Türk lirasına göre bu fiyat 2,5 milyon TL. Kolejin Türk öğrencilerini kabul ettiği kısımda lise eğitimi bu yıl 2.5 milyon TL olarak belirtildi.

Yabancı okullar yatılı, yemek ve taksitli ödeme seçeneklerini de duyurdu. Yemek ve barınma ücretlerini 10 taksite kadar ödeme seçeneği bulunurken, Robert Koleji’nde yemek ve yurt ücreti peşin 631 bin 300 TL olarak ifade edildi. Taksitli fiyatıyla 664 bin TL’ye kadar çıkıyor. Okulun aylık yemek ve ranza bedeli ise 66 bin TL oldu.