İstanbul 5. İdare Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edilmesine yönelik karara karşı açtığı davada nihai kararını verdi.

Mahkeme heyeti, İmamoğlu’nun iptal işleminin durdurulması ve iptali talebiyle açtığı davayı oy birliğiyle reddetti.

KARARIN GEREKÇESİ

Mahkeme tarafından açıklanan gerekçeli kararda, yatay geçiş sürecine dair çarpıcı tespitlere yer verildi. Kararda, İmamoğlu'nun üniversiteye geçiş dönemindeki işlemlerin mevzuata aykırı olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Dava dosyasındaki bilgi, belge ve tespitlere göre davalı idare elemanlarınca, yatay geçiş sürecinde bilinçli, sistemli ve belirli bir organizasyon içerisinde hareket edilmesi nedeniyle ağır ve açık hukuka aykırılık hallerinin bulunduğu, yukarıda yer verilen tespitler neticesinde iyi niyetinin varlığından uzaklaştığı ve bilinçli hareket ettiği sonucuna varılmıştır.”

İMAMOĞLU’NDAN KARARA SERT TEPKİ

Davanın reddedilmesi üzerine Ekrem İmamoğlu, yargı sürecine dair tepkisini dile getirdi. İmamoğlu, mahkeme heyetine yönelik eleştirilerini şu sözlerle ifade etti:

“Beni burada yargılamaya niyetiniz yok. Sizin yargıçlığınız beş para etmez!”

İmamoğlu ayrıca diplomasının onlarca yıl boyunca devlet kurumları nezdinde geçerli kabul edildiğini hatırlatarak, iptal kararının zamanlamasına dikkat çekti:

“Diplomamı değil, hukuki güveni savunuyorum.”

CEZA DAVASINI ETKİLEYECEK

İdare mahkemesinden çıkan bu karar, İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam eden ve İmamoğlu’nun "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla yargılandığı davayı doğrudan etkileyecek. Ceza mahkemesi, bir önceki duruşmada idare mahkemesinin vereceği kararın sonucunun beklenmesine hükmetmişti.