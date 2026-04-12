Eğitim dünyası ile iş dünyası arasındaki köprüleri güçlendirmek amacıyla düzenlenen Kariyerküre Zirve 2026, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ev sahipliğinde gerçekleşti. Gençler, eğitimciler ve sektör temsilcilerini bir araya getiren zirvede, modern iş dünyasında diplomasının artık tek başına iş bulmak için yeterli olmadığı, beceri ve uyum yeteneğinin belirleyici olduğu gerçeği öne çıktı.

"ÖĞRENMEYİ ÖĞRENMEK BİR ZORUNLULUK"

Zirvenin açılışında konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilal Macit, yapay zeka çağında mesleklerin hızla dönüştüğünü hatırlatarak, gençlere şu kritik tavsiyelerde bulundu:

Öğrenmeyi öğrenin: Sürekli değişen dünyada öğrenmeyi öğrenmek artık bir tercih değil, bir zorunluluktur.

İnsani değerler kalıcıdır: Yapay zeka kaçınılmaz bir teknoloji olsa da, insani değerler ve aile bağları bireyi ayakta tutan en önemli unsurlardır.

Yetkinliklerin önemi: Takım çalışması, iletişim ve insan yönetimi gibi "yumuşak beceriler" (soft skills), akademik eğitim kadar hatta daha kritik bir öneme sahiptir.

Macit ayrıca, dünya genelinde 700 milyar doları aşan AR-GE harcamalarının merkezinde yapay zekanın olduğunu vurgulayarak, üniversitelerin bilgi aktarımından ziyade, beceri kazandırma odaklı bir yapıya evrilmesi gerektiğini belirtti.

BAŞARININ ANAHTARI: ÖNCE "BEN KİMİM?"

Türkiye gazetesinden Mahmut Özay'ın haberine göre kariyer yolculuğunda akademik başarının ötesine geçilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, gençlere "kendini tanıma" vurgusu yaptı.

HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, kariyerin sadece bir meslek seçimi değil, kişinin kendi hikayesini yazma süreci olduğunu ifade etti:

"Gençler, 'Hangi mesleği seçmeliyim?' sorusundan önce, 'Ben kimim?' sorusuna cevap aramalıdır. Özgünlük ve potansiyele olan inanç, başarının en temel anahtarıdır."

Kariyerküre Kurucusu Esra Değerli ise gençlerin potansiyellerine uygun yollarda ilerlemesinin altını çizerek, ailelere önemli bir görev düştüğünü belirtti. Değerli, "En kıymetli yol, kendi sesinizi duyduğunuz yoldur. Aileler gençleri yönlendiren değil, hayallerine eşlik eden birer destekçi olmalıdır" mesajını verdi.

YENİ DÜNYADA KARİYER STRATEJİSİ

Yapay zeka destekli otomasyonun iş kollarını değiştirdiği 2026 dünyasında, kariyer hedefleyen gençler için öne çıkan başlıklar şunlardır:

Sürekli Gelişim (Lifelong Learning): Tek bir diploma ile yetinmeyip becerileri sürekli güncellemek.

Yapay zeka okuryazarlığı: Teknolojiyi iş süreçlerine entegre edebilme yetisi.

İnsan odaklı yetkinlikler: Yapay zekanın ikame edemeyeceği empati, liderlik ve stratejik düşünme becerilerine odaklanmak.