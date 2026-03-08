"Kabe’de Hacılar Hu Der Allah" ilahisiyle parlayan Celal Karatüre’nin Ramazan tarifesi belli oldu. Samsunlu Roman olan Celal Karatüre, ünlü olduktan sonra Menzil tarikatı üyesi olduğu ortaya çıkmıştı.

KÜLLİYE'DEKİ YOĞUNLUĞU GEREKÇE GÖSTERİYOR

Sosyal medyada ünlenen Karatüre, Ramazan ayında isteği ücret dudak uçuklattı. Gazeteci Adem Demir’in kaleme aldığı yazıya göre, ünlü ilahicinin bir iftarda ilahi söylemenin bedelinin 300 bin TL'den başladığı, reklam içerikli programlarda ise bu rakamın 800 bin TL'ye kadar çıktığı iddia edildi. Demir ayrıca, Karatüre’nin para ödenmeyen hiçbir organizasyona katılmadığını ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki yoğunluğunu gerekçe göstererek bazı teklifleri geri çevirdiğini yazdı.

Öte yandan Celal Karatüre, ‘Kâbe’de Hacılar Hu Der Allah” ilahisini okuduğu sırada dinleyicilere "Bayanlar hariç eşlik edebilirsiniz’ dediği görüntüler gündem oldu.