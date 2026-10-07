Kaynak: Haber Merkezi



Afyonkarahisar / Nihat Karaağaç / Yeniçağ



Son yıllarda ilçe merkezinde sayıları hızla artan elektrikli üç tekerlekli bisiklet ve motorlu taşıtlar, Dinar trafiğinde hem sürücüler hem de yayalar için büyük bir risk oluşturmaya devam ediyor.

Özellikle kask, plaka ve denetim yetersizlikleriyle gündeme gelen bu araçlar; caddelerde ters yönde seyretmeleri, kaldırımları işgal etmeleri ve aniden yola fırlamaları nedeniyle kent içi ulaşımın adeta "baş belası" haline geldi.

"NE KURAL TANIYORLAR NE DE ŞERİT"

Dinar’ın en işlek noktalarında sık sık trafiği kilitlenme noktasına getiren bu hafif elektrikli araçlar, şehir içi ulaşımda kolaylık sağlasa da denetimsizlik yüzünden büyük tehlike saçıyor. Birçok vatandaş ve araç sürücüsü, bu araçların trafik kurallarından muafmış gibi hareket etmesinden şikayetçi:

Ters Yön ve Şerit İhlali: Kural tanımaksızın ters yöne giren veya ana yolda aniden şerit değiştiren elektrikli araçlar, kazalara davetiye çıkarıyor.

Kaldırım İşgalleri: Yaya kaldırımlarına park edilen veya yayaların yürüdüğü alanlarda süratle kullanılan araçlar, özellikle yaşlılar ve çocuklar için büyük tehlike oluşturuyor.

Sürücü Yaşı ve Kask Kullanımı: Yaş sınırı gözetilmeksizin çocukların dahi kontrolüne verilen ve kask gibi hiçbir koruyucu ekipman olmadan kullanılan bu araçlar, olası bir çarpmada doğrudan can kaybı riskini artırıyor.

ESNAF VE SÜRÜCÜLER TEPKİLİ

İlçe trafiğinde düzenin sağlanabilmesi için yetkililerin bir an önce harekete geçmesi gerektiğini belirten cadde esnafı ve sürücüler, denetimlerin artırılmasını istiyor. "Hem kendi canlarını hem de bizim canımızı tehlikeye atıyorlar. Sinyal vermeden önümüze kırıyorlar, fren mesafeleri yetersiz. Trafik ekiplerinin bu araçlar üzerinde sıkı bir plaka, ruhsat ve kural denetimi yapması şart" diyerek tepkilerini dile getiriyorlar.

Dinar halkı ve cadde sürücüleri, üzücü bir kaza yaşanmadan önce elektrikli ulaşım araçlarına yönelik caydırıcı önlemlerin ve trafik düzenlemelerinin bir an önce hayata geçirilmesini bekliyor.