Kaynak: Haber Merkezi

Afyonkarahisar / Nihat Karaağaç / Yeniçağ

Dinar Hastane Caddesi’nde oluşan trafik yoğunluğu mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Daha önceden sessiz ve sakin olan bölgede, yeni hastanenin yapılması ve “yap-sat” şeklinde geniş arsalara çok katlı binaların inşa edilmesiyle birlikte trafik yoğunluğu artmaya başladı.

Özellikle eski Denizli Caddesi’ndeki trafik yoğunluğunun mahalle sakinlerini korkutmaya başladığı belirtiliyor.

Mahalle sakinlerinden edinilen bilgilere göre, bölgede haftada 2-3 kez maddi hasarlı trafik kazası meydana geliyor.

Mahalle sakinleri ise şu soruyu soruyor: “Bu trafik kazalarının illa bir can alması mı gerekiyor? Bu yola ancak o zaman mı müdahale edilecek?”