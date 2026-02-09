Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir ortaokulda görev yapan öğretmen, 24 kız öğrenciye yönelik taciz iddiasıyla tutuklandı.

Turgut Özal Mahallesi’nde bulunan Mübeccel Çolakoğlu Ortaokulu’nda eğitim gören bazı öğrencilerin, öğretmenleri O.M.’nin kendilerine yönelik uygunsuz davranışlarda bulunduğunu ailelerine anlattığı öğrenildi. Ailelerin durumu okul yönetimine bildirmesi üzerine süreç başlatıldı.

Okulun rehberlik servisi tarafından öğrencilerle yapılan görüşmelerde, öğretmenin yaklaşık bir yıl boyunca 24 öğrenciye yönelik taciz içerikli davranışlarda bulunduğu iddia edildi. Velilerin şikayeti üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Gözaltına alınan öğretmen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. O.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kandıra Cezaevi’ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.